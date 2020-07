Fernandópolis registra mais 1 óbito e novos casos de Covid-19

Julho não está sendo nada fácil para a população de Fernandópolis. Desde o início do mês, quase todos os dias, o município registtra além das dezenas de casos positivos de Covid-19, pelo menos uma morte na maioria dos últimos dias.

Nesta quarta-feira, 8, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que foi registrado mais um óbito por Covid-19, totalizando 12 mortes no município. O paciente trata-se de uma idosa de 69 anos com comorbidades, que estava internada na Santa Casa.

Ainda segundo a prefeitura, também foram registrados 16 novos casos de Covd-19 no município, totalizando 644 . Dos pacientes que testaram positivo, 386 pessoas receberam alta médica, 246 estão sendo acompanhadas pelos profissionais da Saúde e 12 morreram em decorrência da doença.

Só nó mês de julho já foram registradas nove mortes por Covid-19.

