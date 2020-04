Segundo boletim epidemiológico da Prefeitura de Fernandópolis enviado há pouco para a imprensa, o município tem mais dois casos confirmados de Covid-19.

Agora, a cidade tem 7 infectados pela doença.O número de casos descartados continuam em 28, e o de suspeitos aumentou para 19.

Fernandópolis ainda tem 24 pacientes em monitoramento domiciliar com síndromes gripais.Duas pessoas estão curadas do Covid no município.

