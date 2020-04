Fernandópolis registra segundo caso positivo de Covid

O município de Fernandópolis registra o segundo caso positivo de coronavírus em uma mulher de 47 anos. O exame foi realizado no Laboratório Paulista pelo método PCR, o mesmo sistema de coleta e exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz.

O caso já foi comunicado ao Comitê Epidemiológico do município de Fernandópolis, que irá adotar as normas da OMS e requerer contraprova do resultado.

Com esse novo caso, Fernandópolis possui dois casos positivo que estão em investigação. O primeiro foi em um homem de 55 anos.

Em outro exame realizado em um paciente de 68 anos, o resultado foi negativo.

