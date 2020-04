Fernandópolis tem 486 casos de dengue em 2020

População precisa colaborar e acabar com os criadouros do mosquito

A dengue é uma das preocupações dos municípios brasileiros. Fernandópolis já confirmou 486 casos em 2020 e há duas suspeitas aguardando resultado de exame. A Prefeitura faz um alerta para que a população faça prevenção diária contra os criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

O trabalho de visita nas casas em busca de focos do mosquito continua sendo feito diariamente. Os agentes de vetores do município também orientam a população com relação a todos os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito.

“Aproveitem a quarentena para deixar seus imóveis livres de criadouros do Aedes Aegypti. Limpem os quintais, as caixas d’água, as calhas, ralos e cuidem dos vasos de plantas. A prevenção da dengue é algo que precisa do apoio da população”, destaca o secretário municipal de Saúde, Ivan Veronesi.

Segundo o Ministério da Saúde, historicamente o pico de registros de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, ocorre nos meses de abril e maio.

Prefeitura de Fernandópolis