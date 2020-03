Fernandópolis terá atendimento online para diagnóstico do Covid

Teleconsulta será realizada todos os dias das 08h às 17h

O Comitê de Contingência criado em Fernandópolis para elaborar trabalhos de enfretamento ao COVID -19 tem desenvolvido e discutido diariamente importantes ações que visam a proteção e prevenção da população. Desde então, a Prefeitura passou a emitir boletins atualizados a fim de tornar transparente a real situação no município.

A mais recente conquista do grupo é a implantação do atendimento online para o diagnóstico do coronavírus. O serviço visa contribuir para o bloqueio da disseminação da doença, pois permite que pacientes com suspeita de infecção não precisem ir a locais públicos e entrar em contato com um grande número de pessoas, mas possam receber informações e orientações em suas casas, com o uso do celular.

Para receber o atendimento, o munícipe liga na UPA pelos telefones ‎ 3462-1164 ou 99748-4130. Na ocasião, a equipe de profissionais da unidade vai agendar uma consulta online para o mesmo dia. No horário marcado, o paciente receberá uma mensagem e seu celular, via SMS e bastará abrir o link para entrar na sala de consulta. A partir de então, o médico iniciará o atendimento com duração de 15 minutos, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, onde a pessoa será orientada de acordo com os sintomas apresentados.

Após atendimento, os médicos farão a avaliação de cada caso e vão orientar qual conduta deverá ser tomada. O atendimento de teleconsulta em Fernandópolis será realizado todos os dias (de segunda a sexta-feira) das 7h às 17h, com cinco médicos disponíveis para o serviço online, somente para casos de síndrome respiratória.

