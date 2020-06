Festa de aniversário infecta 5 pessoas em Fernandópolis

Uma festa de aniversário foi o ambiente ideal para proliferação do coronavírus em Fernandópolis. Cinco pessoas acabaram contraindo o covid-19 no mesmo dia. O relato é de um funcionário da secretaria de Saúde da cidade.

Uma pessoa, que estava infectada e não apresentou nenhum sintoma, classificado com assintomático, acabou passam o vírus para mais cinco durante a festa, em total desacordo com as medidas de segurança imposta pelos decretos municipais e estaduais e da OMS.

O fato foi classificado com aglomeração de pessoas em uma contaminação comunitária. Além desses cinco contaminados, outros familiares também podem ter sido vítimas do coronavírus até a apresentação de sintomas.

Outro fato que também gerou outras seis contaminações teria ocorrido durante uma “peixada com amigos”.

Os casos foram registrados no boletim epidemiológico entre os dias 1 6 de maio.

Rn