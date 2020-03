Festa do Milho de Jaci é adiada após recomendações para evitar aglomerações de pessoas

A 31ª edição da Festa do Milho de Jaci (SP), que seria realizada nos dias 29 de março e 5 de abril, foi adiada. A decisão foi tomada pelos organizadores depois de as autoridades da saúde divulgarem diretrizes para impedir o avanço do novo coronavíruas (Sars-Cov-2).

Na sexta-feira (13), o governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou o cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas.

De acordo com a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, uma nova data será marcada somente quando as determinações sobre aglomerações mudarem.

Todo o dinheiro arrecadado com o evento da entidade é utilizado para a manutenção dos mais de 70 serviços de assistência e saúde que a associação mantém em mais de sete estados no Brasil, no Haiti e em Portugal.