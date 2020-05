FESTA DO PEÃO DE BARRETOS 2020 É ADIADA PARA O FINAL DE OUTUBRO COM MENOS DIAS DE PROGRAMAÇÃO

ANTES MARCADO PARA AGOSTO, EVENTO ESTÁ PREVISTO PARA ACONTECER ENTRE 28 DE OUTUBRO E 2 DE NOVEMBRO. AINDA NÃO HÁ PREVISÃO PARA INÍCIO DA VENDA DE INGRESSOS.

A Festa do Peão de Barretos/SP foi adiada em função da pandemia do novo coronavírus. O evento, que completa 65 anos em 2020 e aconteceria entre 20 e 30 de agosto, foi reagendado para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro.

A informação foi anunciada durante uma ação dos organizadores do rodeio em uma live transmitida por Zé Neto & Cristiano na noite deste sábado (16), quando a dupla foi convidada a fazer um show ao vivo transmitido da arena do Parque do Peão em 6 de junho.

Com a mudança na data, motivada pela pandemia do novo coronavírus, o maior rodeio da América Latina terá duração reduzida dos atuais 11 para seis dias.

A programação musical completa, segundo os organizadores, deve ser divulgada em breve. Ainda não há previsão para o início da venda de ingressos e para divulgação oficial dos embaixadores.

Em 2019, a festa atraiu 800 mil pessoas, 58% delas turistas, principalmente do estado de São Paulo, além de visitantes de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (1,1%).

A 64ª edição, realizada entre 15 e 25 de agosto, movimentou R$ 900 milhões, com impacto na economia de 21 cidades da região, segundo um levantamento estadual.

FONTE: Informações | g1.globo.com