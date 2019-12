Fica esperto com os bandidos do Whatsapp, Homem perde R$22 mil

Um homem de 54 anos perdeu R$ 22,8 mil ao tentar um comprar um carro em uma negociação pela internet. Quando percebeu que tinha caído no golpe do falso anúncio de veículo, a vítima passou mal e teve de ser atendida na UPA Tangará.Ainda não há pistas do estelionatário.

A história começou quando um analista de sistema, 41 anos, anunciou seu veículo GM Prima, ano 2015, em um site de compra de venda, pelo valor de R$ 37 mil.

Poucos dias depois, o estelionatário, usando nome falso, iniciou a negociação por meio do Whatsapp para o dono do carro, dizendo que estava interessado na compra, mas solicitou mais fotos do veículo, com o pretexto de que precisava verificar o estado de conservação.

Em posse das fotos do veículo, o golpista fez novo anúncio do mesmo GM Prisma, como se fosse ele o proprietário, mas baixou o valor de venda de R$ 37 mil para R$ 22,8 mil.

O comprador ficou interessado pelo carro porque estava bem abaixo do valor de mercado e entrou em contato com o estelionatário, por meio do Whatsapp, sem desconfiar que se tratava de um golpe. O criminoso disse que o carro estava em posse de outra pessoa, mas ele era o real dono do veículo.Ao mesmo tempo, o golpista ligou também para o verdadeiro dono, dizendo que iria pagar os R$ 37 mil solicitado, mas iria enviar um amigo para pegar o veículo, após ser concretizado o negócio.

Para completar o golpe, o estelionatário fez dois telefonemas. Para o comprador exigiu o depósito imediato dos R$ 22,8 mil e depois o orientou a ir até a casa do verdadeiro proprietário do veículo para solicitar via cartório a transferência de posse.

Para o verdadeiro do veículo, o estelionatário enviou um falso comprovante de depósito de R$ 37 mil e falou que um parente iria passar na casa para acertar a transferência do veículo.

O golpe só foi descoberto quando o verdadeiro dono do carro foi novamente conferir o saldo da conta bancária, por meio de consulta aplicativo de banco e percebeu quea quantia de R$ 37 milainda não havia sido depositada.

Depois de verificar, o dono do carro descobriu que o suposto comprovante de depósito era falso. Quando o comprador chegou, ele explicou que não poderia transferiro carro e nem entregar as chaves do mesmo, porque a negociação se tratava de uma fraude.

Ao ser comunicado que tinha caído em um golpe e perdido a quantia de R$ 22, 8 mil, o comprador passou mal e teve de ser encaminhado as pressas para UPA Tangará. Ele foimedicadoe liberado.

O dono do carro e comprador tentaram por inúmeras vezes entrar em contato com o golpista, mas o estelionatário bloqueou ambos no Whatsapp e não atendeu nenhuma das ligações. Sem alternativa, os dois registraram um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes. Para ajudar na investigação, vão entregar cópias das conversas por meio de aplicativo e dados da conta bancária onde foi depositadoo dinheiro.

