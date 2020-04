Filas em bancos extrapolam as medidas de segurança contra o covid

Ainda não há um bom censo ou algo que faça mudar a opinião de dezenas de pessoas que se aglomeram na frente de agências bancárias de Fernandópolis.

Mesmo com medidas de seguranças e determinações de distanciamento entre cada pessoa, as cenas são de pessoas que não estão preocupadas com a vida e sim com os R$ 600 reais oferecido pelo governo federal como forma de ajuda financeira.

Todos os dias as imagens são as mesmas e até piores. Não há quem faça as pessoas se distanciarem uma das outras e as aglomerações continuam há mais de 15 dias no centro de Fernandópolis.

A maioria são os idosos que deveriam permanecer em casa, já que são da classe de risco e facilmente podem ser infectados pelo coronarívus e levados ao quadro infeccioso agudo rapidamente.

Alguns ainda usam mascaras, como forma de proteção contra o covid-19, mas a maioria não tomas os cuidados necessários.

