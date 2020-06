Filha do cantor Leandro relembra a morte do pai: “22 anos sem você”

A filha do cantor sertanejo Leandro, irmão de Leonardo, usou as redes sociais para relembrar o pai no dia em que completam 22 anos de sua morte. Lyandra Costa postou no Instagram uma foto de infância ao lado do artista, morto em decorrência de um câncer de pulmão muito raro.

“22 anos sem você… o que ficou são as fotos, algumas roupas suas e com certeza o amor imortal que existe entre nós!! Saber que um dia nos encontraremos é reconfortante e traz paz ao meu coração”, escreveu. leandro-e-leonardo

A médica de 24 anos, que completa 25 nos próximos dias, ressaltou a saudade que sente do pai. “Queria tanto você aqui… sei que você também queria estar aqui, mas os planos de Deus são os planos de Deus. Não vou me alongar aqui porque eu sofro com as minhas emoções. Te amo e até breve”, concluiu.

Leandro morreu em 23 de junho de 1998, dois meses depois de ser diagnosticado com um câncer de pulmão muito raro. O irmão do cantor Leonardo também era pai de Thiago, de 29 anos, Leandrinho, de 23, e Leandro Gomes, que não conheceu o pai, pois foi fruto de um breve relacionamento do sertanejo com Sebastiana, que trabalhava na casa da família.