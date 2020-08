Filha drogada é presa por agredir mãe idosa e filho

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, recebeu, na última semana, denúncia anônima de maus-tratos à uma idosa com mais de 70 anos, no bairro Jardim das Palmeiras II.

A Secretaria atendeu a denúncia e quando chegou ao local, a Polícia Militar já se encontrava na residência da idosa. A mulher foi encontrada fechada dentro de sua casa com o neto e a filha, que foi presa em flagrante pela Polícia por maus-tratos contra a mãe, em cumprimento à Lei Maria da Penha.

De acordo com o registro, a filha é usuária de drogas, e as agressões desferidas contra a idosa também atingiram a criança. Portanto, o Conselho Tutelar foi acionado e abriu uma ocorrência para dar andamento à custódia do menor. A idosa foi levada para a casa de familiares e o caso seguirá para a Justiça.

VOTUPORANGA TUDO