Filho de cantora gospel assume homossexualidade

O filho caçula da pastora evangélica e cantora gospel Eyshila, Lucas Santos, surpreendeu ao assumir sua homessexualidade e surgir montado como drag queen em seu Instagram fazendo um cover da música “Love”, de Lana Del Rey.

Em outra postagen em que aparece montado, Lucas conta em inglês que não consegue decidir qual nome usar em suas performances, mas que, na verdade, já havia decidido usar a alcunha “Peridot”

Com a repercussão das postagens do filho, Eyshila resolveu publicar uma mensagem no Twitter e outra no Instagram para explicar o ocorrido. No microblog, Eyshila disse que os filhos são “seres independentes que fazem suas próprias escolhas”, e também que, apesar de serem herança dos pais, “isso não impedirá que vivam sua própria história”.

Já no Instagram, a cantora publicou uma foto ao lado do filho em que explica que os filhos não são propriedade dos pais ou continuação deles e conclui refletindo que, apesar de não compactuar, ama o filho sem culpa ou vergonha. “Quem ama não deve nada a ninguém. Nem explicações”, escreveu a pastora.

Através dos Stories do Instagram, o jovem também falou sobre a relação com a mãe: “Se ela pudesse escolher, teria um filho gay? Não! Se eu pudesse escolher teria uma mãe pastora evangélica? Não!”, disse o jovem. “Seguimos nos amando e nos respeitando em prol de uma vida pacífica e saudável”, concluiu.