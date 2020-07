Fiscais descobrem que pet-shop era entrada secreta para bar

Um bar “clandestino” foi autuado nessa sexta-feira (26/06) após a Prefeitura de Petrópolis (RJ) flagrar o estabelecimento aberto durante a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A porta do bar, na realidade, estava fechada. Ao lado do estabelecimento, no entanto, funcionava um pet-shop que dava acesso ao interior do bar. As duas lojas tem um mesmo dono, apesar de ter apenas um alvará.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os fiscais da prefeitura petropolitana entram no pet-shop e se deparam com a aglomeração de pessoas. Havia ao menos 16 pessoas no local.