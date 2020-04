Fiscais fecham comércio irregular no centro de Fernandópolis

Uma força tarefa formada por fiscais da Prefeitura e policiais militares já iniciaram o fechamento de comércios que estão trabalhando irregularmente no centro de Fernandópolis. A ação está em andamento nesta quarta-feira, dia 8.

Para burlar a determinação, funcionários deixavam o cliente entrar e fechava a porta para que o atendimento são fosse as claras. Os fiscais determinaram o encerramento das atividades e permaneceram no local até que todos os funcionários saíssem e a loja fechada pelo lado de fora.

Em uma papelaria, a situação teria sido em desacordo ao decreto. O proprietário estava trabalhando com sistema delivery na porta. Na realidade, o produto tem que ser entregue na casa do cliente e não para ser retirado na porta da loja.

Outro caso registrado pela reportagem foi em um bar, ainda no centro da cidade. O proprietário chegou a obstruir a entrada de cliente, mas servia as pessoas na calçada, onde o consumo era realizado no local.

Em todos os comércios abordados, ninguém utilizava mascara de proteção ou luvas. No bar, a mesma mão que servia o salgado para cliente era a mesma que recebia o dinheiro, sem qualquer tipo de higiene.

Grupos de fiscais foram divididos para atender diversas regiões da cidade. O mesmo tipo de fiscalizada acontece em outros municípios da região.

