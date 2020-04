Fiscalização interdita loja no centro de Fernandópolis

Uma loja de acessórios para celular no centro de Fernandópolis foi o primeiro comércio a ser internado pela fiscalização.

Depois de todas as orientações verbais, o proprietário insistem em atender o cliente dentro da loja, já que o decreto é no sistema delivery ou drive thro.

Os fiscais, juntamente com a polícia militar notificaram o proprietário a cumprir o decreto do governo do Estado de São Paulo.

Ele negou a apresentação do alvará de funcionamento. Fechou a loja com funcionários dentro e recusou ordem policial.

Um boletim será elaborado na Delegacia.

Rn