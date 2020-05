Fogo ameaça casas no Universitário durante madrugada desta quarta

Um incêndio registrado na noite desta terça-feira, dia 19, deixou moradores do bairro Jardim Universitário apreensivos. O fogo teve início no meio de um canavial entre o bairro e a Universidade Brasil, zona sul de Fernandópolis.

Segundo moradores, grande parte da cana ficou destruída e, além de ameaçar residências, também chegou próximo ao novo Poção da Sabesp, que abastece vários bairros.

Unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local e acompanharam grande parte da madrugada para evitar que casas fossem atingidas pela queimada.

Para um morador, foi estranho o início do incêndio, já que o fogo começou praticamente no meio do canavial, dando a entender que alguém provocou o ato.

A área pertence ao grupo Mathias.

Ninguém ficou ferido.



