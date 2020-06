Força Tática apreende arma usada em tentativa de homicídio

A Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis prendeu na noite desta segunda-feira, dia 29, H.A. da S.D. acusado de portar uma arma usada na tentativa de homicídio matar um rapaz de 37 anos na noite do último domingo (28) durante uma discussão da divisa dos bairros Jardim Araguaia e Alto das Paineiras.

Os PMs tiveram a informação de que um adolescente estava de posse de uma arma de fogo e que usada na tentativa de homicídio. A. foi localizado e abordado no bairro Alto das Paineiras e acabou entregando com que o objeto estava

Na casa, H. foi abordado e com autorização da avó, os policiais revistaram o local e encontraram uma garrucha de dois canos, calibre 32, enterrada do quintal, além de outras duas munições do mesmo calibre.

H. preso pelo crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo e Corrupção de Menor. Já o adolescente A., sindicado pelo Ato Infracional de Posse Arma de Fogo (pelo fato do transporte da arma), sendo este liberado e entregue ao seu responsável.

Os autores da tentativa ainda estão foragidos.

