FORÇA TÁTICA ESCLARECE FURTO CONTRA RESIDÊNCIA, APREENDE ADOLESCENTE LADRÃO E RECUPERA CARRO LEVADO EM VOTUPORANGA

OBJETOS, ASSIM COMO O VEÍCULO FORAM DEVOLVIDOS À VÍTIMA. INDIVÍDUO DE 16 ANOS FOI LIBERADO NA PRESENÇA DA MÃE. COMPARSAS SÃO PROCURADOS.

Nesta sexta-feira (7), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona norte de Votuporanga/SP, cientes de que criminosos havia furtado uma residência no bairro Colinas, de onde foram subtraídos vários aparelhos eletroeletrônicos, além de um veículo Ford/EcoSport, de cor prata.

Contudo, durante as diligências pela referida área, os militares receberam informações sobre os possíveis autores do furto, adolescentes que já eram conhecidos pelos crimes de furto e tráfico de drogas.

Em seguida, a Força Tática, com apoio de demais viaturas da PM, localizou um dos indivíduos, de 16 anos, que após breve entrevista, confessou a prática do furto, bem como a identificação dos comparsas, porém sem êxito nas suas localizações. Já pela casa do indivíduo, foram localizados os objetos furtados, que acabaram sendo reconhecidos pela vítima.

Diante do exposto, o indivíduo foi apreendido e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado na presença de sua mãe. Os objetos foram devolvidos à vítima; assim como o veículo que foi localizado abandonado no bairro Palmeiras I.