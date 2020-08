Força Tática pega garoto de 17 anos com crack

Um garotão de 17 anos, que apesar da pouca idade já é velho conhecido nos meios policiais de Votuporanga, foi ´pego´ ontem (14) pela Polícia Militar por tráfico de drogas. A equipe da Força Tática 316 da PM patrulhava o bairro São Cosme, quando os policiais avistaram o suspeito. Quando viu a viatura o rapaz correu por um corredor de uma casa vizinha, indo para os fundos.

Os PMs foram no encalço e detiveram o infrator. Com o adolescente foram encontradas 75 porções de crack já prontas para venda a usuários, além de dinheiro obtido no crime.O garoto foi levado até a Central de Flagrantes, ouvido e liberado ao responsável legal até ser apresentado à Vara da Infância e Juventude para audiência.

