Força Tática prende homem procurado em Votuporanga

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga durante a noite (20).

Ele foi avistado por integrantes da equipe de Força Tática 16316, que patrulhavam o bairro Jardim Palmeiras I no combate ao crime.

Quando avistou a viatura o ocupante do Fiat Uno demonstrou nervosismo, sendo abordado pra conferência dos documentos.Ao pesquisar os registros do suspeito de 31 anos o nome dele constou como PROCURADO. Por isso foi levado pra Central de Flagrantes e recolhido até ser transferido ao sistema prisional do estado.

