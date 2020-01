Força Tática prende procurado da Justiça

Policiais militares da Força Tática juntamente com a ROCAM de Fernandópolis, iniciaram um patrulhamento com vistas pelo Jardim Paraíso, com informações de um procurador da justiça estadual sobre o procurado, que já era conhecido no meio policial por conta de antecedentes.



Em patrulhamento próximo a residência do mesmo, os militares depararam com o condenado, ele foi abordado e teve formalizado a ordem de apreensão, sendo encaminhado ao plantão polícial, onde foi ratificado voz de prisão.



L.H.F foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’ Oeste, ele foi condenado por roubo a mão armada na casa de um policial reformado na cidade de Fernandópolis

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...