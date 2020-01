Força Tática prende traficantes em pré-carnaval de Monções

Dois traficantes que se aproveitavam de uma festa pré-carnavalesca realizada em Monções pra vender droga foram presos na noite de ontem (10) pela equipe de Força Tática de Votuporanga que apoiava no policiamento.



Os integrantes da equipe suspeitaram dos criminosos e eles foram abordados perto do recinto de exposições (onde acontecia a festa). Com ambos foram encontrados diversos papelotes contendo cocaína e dinheiro da venda do entorpecente.

A dupla admitiu que no veículo (caminhonete L200) estacionado próximo tinha mais droga. Dezenas de porções da droga estavam na caminhonete dos traficantes. Eles presos e autuados na Central de Flagrantes de Votuporanga e podem pegar de 5 a 15 anos de cadeia.

GOLPISTA CAPTURADO

Durante policiamento em Votuporanga a equipe de Força Tática avistou um homem de 50 anos na rua Pernambuco.

Ele apresentou atitudes suspeitas com a aproximação da viatura e foi abordado. O homem não portava nada de irregular, mas na pesquisa ao sistema de criminal constou como PROCURADO.

O registro apontou condenação de 1,6 ano de prisão por ESTELIONATO, por isso foi apresentado na Central de Flagrantes para o cumprimento da pena.

