Foto de morcego gigante que parece uma pessoa adulta NÃO é fake; Entenda

A foto de um morcego gigante das Filipinas começou a viralizar nas redes sociais desde o último dia 24 de junho. A imagem, compartilhada pelo usuário do Twitter @alexjoestar622, mostra um morcego que mais parece uma pessoa adulta, de cabeça para baixo e com os “braços” cruzados. Na legenda, ele diz: “Lembra quando eu disse para vocês sobre ter morcegos com tamanho de humanos nas Filipinas? Era sobre isso que eu estava falando”.

Claro que como qualquer bizarrice da internet, essa foi parar em todas as redes sociais. Com a repercussão, muitos foram atrás de saber se realmente esse animal existia. E sim, eles existem. São morcegos da espécie Acedoron jubatus, conhecidos como raposas voadoras gigantes de coroa dourada.