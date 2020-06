Foto de sapo gigante intriga internautas

A foto de um sapo causou alvoroço nas redes sociais tudo isso pelo tamanho do animal. Na imagem, o anfíbio aparece gigante sendo segurado por uma mulher.

A postagem chegou a ser comentada inclusive por famosos, mas de acordo com o site E-Farsas o tamanho do animal não é o mesmo que aparece na foto. A técnica de fotografia usada foi a ‘perspectiva forçarda’.

Ainda segundo o site, a fotografia com perspectiva forçada nos leva a crer que o objeto mais próximo está no mesmo plano e distância do que o objeto mais afastado, enganando o cérebro a interpretar a imagem de uma forma diferente da realidade.

portal do holanda