Foto de suposto fantasma intriga internautas há 11 anos

Uma foto está desde 2009 intrigando internautas: um homem chamado Christopher Aitchison visitou o Castelo Tantallon, considerado mal-assombrado , na Escócia, e tirou uma foto das ruínas, entretanto, se o zoom for ampliado, é possível ver uma mulher com roupas de época.

Christopher afirma que não havia ninguém quando fez a foto, e que inclusive, aquela área é restrita.

O site Edinburgh Live, informou que o professor Richard Wiseman, da Universidade de Hertfordshire, que estudou a imagem disparou: “A figura parece estar em trajes de época , mas sabemos 100% que o Castelo de Tantallon não é o tipo de lugar que tem manequins ou guias fantasiados”.

No entanto, nem todo mundo pensa que o castelo é assombrado . Alex Pryce, membro do grupo Edinburgh Skeptics – organização científica e sem fins lucrativos -, não estava convencido e, em vez de um fantasma, ele acha que a pessoa na janela é uma mulher carregando uma sacola de compras . “Quando a imagem é ampliada, é óbvio que é uma mulher com uma sacola na mão e a bolsa no ombro”, explicou.

Apesar dos pesares, a foto continua sendo uma mistério para qualquer que ponha os olhos nela.