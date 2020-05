Funcionário de marmoraria morre prensado por pedra de granito em Jales

Um funcionário de uma marmoraria, de 21 anos, morreu depois de ficar prensado em uma pedra de granito, em Jales (SP), nesta sexta-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, João Vitor da Silva estava trabalhando, quando ficou prensado na pedra. Funcionários conseguiram quebrá-la com uma marreta e soltar o jovem. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A Polícia Civil investiga a morte do rapaz. O G1 tenta entrar em contato com a marmoraria, onde a vítima trabalhava.