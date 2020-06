Funcionários da secretária de transito de Fernandópolis denuncia vandalismo

Um funcionário da secretária de Transito de Fernandópolis fez uma denuncia e relatou um ocorrido na Av. Luiz Brambatti no Bairro da Brasilândia, lembrando que esse tipo de vandalismo pode causar acidentes inclusive como a morte do Garçom que caiu em um buraco

Caso você veja vandalos fazendo esse tipo de coisa ligue imediatamento para a Policia Militar e para a Secretária de Transito

Veja o relato do funcionário que postou nas redes socias

Quero Aqui Fazer um Apelo à Quem Faz Esse Tipo de Vandalismo, Hj fui atender uma Ocorrência ,onde Várias pessoas me ligaram ,Reclamando de que Vândalos Estariam Derrubando as Placas de Sinalização na Av. Luiz Brambatti no Bairro da Brasilândia, fui até o endereço da Ocorrência e Coloquei as Placas nos Seus Devidos Lugares, a Tarde Fui conferir se as mesmas estariam no mesmo lugar e quando De repente um Motoqueiro passou e as Chutou derrubando todas e se Evadiu mostrando o Dedo com um Gesto Ridículo, então Peço Por Favor não Façam isso , Pois isso pode Causar Acidentes com Gravidades ,Desde Já Agradeço!!!! Vandalismo é Crime ,Fica a Dica!!!