Funileiro é agredido com faca por garota de programa

Um funileiro de 48 anos sofreu um golpe de faca neste domingo (16) na Vila Imperial. A autora da facada é uma garota de programa com quem a vítima tinha se encontrado.

De acordo com informações da ocorrência registrada, ele havia combinado de se encontrar coma autora. No local eles passaram a ingerir bebida alcoólica e em seguida começaram uma discussão.

O funileiro contou que eles brigaram e ele foi atingido no peito com uma facada. A autora deixou o local levando a faca usada no crime e o celular da vítima.

A vítima foi socorrida e levada para a UPA Tangará. Sobre o celular dele, nada mais foi informado.

O caso será investigado pela polícia.