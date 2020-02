Gado furtado morre após tombamento de caminhão em Paulo de Faria

Ladrões invadiram uma fazenda perto de Paulo de Faria e furtaram mais de 30 cabeças de gado. Durante o transporte, o caminhão tombou e vários animais morreram no acidente.

A suspeita é de que o furto tenha ocorrido entre o último sábado e domingo. O caminhão com placas de Sud-Menucci foi achado tombado com os animais dentro da carroceria já na noite de domingo, por voluntários e polícia.

Após o tombamento os ladrões abandonaram o caminhão com as novilhas e fugiram. Segundo apuração do VotuporangaTudo, mais de 10 animais morreram.

Foi preciso uma máquina carregadeira para desvirar o boiadeiro. Na tentativa de salvar alguns animais voluntários cortaram a carroceria com um motoserra.

O furto é investigado pela Polícia Civil.

RN