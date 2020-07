Garoto encontra dedo humano em esfirra de restaurante em SP

Um menino encontrou um pedaço de dedo na esfirra de um restaurante da zona norte de São Paulo/SP, na noite deste sábado (11), após pedir a comida por delivery.

De acordo com informações da Record TV, o dedo encontrado dentro da esfirra só foi visto após um adolescente de 14 anos tirar parte do órgão de dentro da boca.

Após os pais do menino descobrirem que havia um dedo humano na esfirra, a polícia foi acionada, e em seguida todos foram até o restaurante atrás de mais esclarecimentos.

No local, o dono do estabelecimento afirmou que um dos funcionários sofreu um acidente no restaurante na última quinta-feira (9), cortando a ponta do dedo – que consequentemente foi parar dentro do salgado.

Procurada para dar mais detalhes sobre o caso, a polícia local não deu mais informações a respeito da ocorrência.

FONTE: Informações | recordtv.r7.com