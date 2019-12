Um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido em um acidente na vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27), entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul, durante a noite (24).



Foi uma colisão entre um carro e a moto em que a vítima estava como garupa. Com o impacto traseiro o garoto de 17 anos sofreu graves lesões e foi socorrido pra Santa Casa em estado grave. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Científica.

