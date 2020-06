Gato é devolvido ao dono depois de fugir de Goiânia e ser achado a quase 700 km de distância

Um gato, que vive com o dono em Goiânia, fugiu e foi encontrado a quase de 700 km de casa. Gaspar, como é chamado, se aventurou em uma viagem a Primavera do Leste, no Mato Grosso, onde foi encontrado pelo mecânico Geraldo Bragança. Ao ligar para o telefone da placa de identificação, ele se surpreendeu ao descobrir a origem do animal.

“Eu falei que o gato estava aqui na minha oficina e passei o endereço. Aí o rapaz falou: ‘Mas onde fica esse bairro?’. Eu estranhei e falei: ‘Moço, você tá falando de onde?’. Ele falou que era de Goiânia, e eu falei: ‘Moço, o gato está aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso’”, disse.

O bichano vive em um petshop, na capital goiana. Sócio do local, Anderson Batista de Jesus conta que Gaspar é inquieto e sempre teve o costume de sair para passear e retornar no dia seguinte. Porém, na última vez que saiu, na segunda-feira (22), não retornou.

“Ele saiu para passear e não chegou à noite. Só que ele tem o costume de chegar aqui no outro dia, só que dessa vez, ele não chegou”, disse.

Gato é devolvido ao dono depois de ser encontrado a 700 km de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Depois um dia desaparecido, Anderson recebeu notícias do Gaspar, graças à placa de identificação presa à coleira do gatinho. Geraldo conta que viu o bichano saindo de um carro, na porta da oficina dele, em Primavera do Leste.

“Eu vi esse gato acompanhando um carro. O carro arrancou, e o gato ficou para trás. Eu corri e peguei ele “, conta o mecânico.

Foi, então, que Anderson entendeu que, dessa vez, Gaspar não fez apenas um passeio, mas, sim, uma viagem de quase 9 horas de duração. Eles suspeitam que o gato tenha viajado dentro do capô de algum carro que fez o trajeto de Goiânia a Primavera do Leste, onde Gaspar desceu.

A volta para casa só foi possível porque Geraldo teve ajuda de uma ONG da cidade dele. O gato retornou para Goiânia, de carona, na noite de quinta-feira (25). “Eu busquei o Gaspar e deixei ele na minha casa até conseguir a carona, que felizmente aconteceu no mesmo dia”, disse uma das voluntárias.

Dono encontra gato de Goiânia que sumiu e estava a 700 km de distância de casa — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Quem se voluntariou a dar carona para o Gaspar até Goiânia, foi o estudante Adriano Trindade, que disse que fez o ato por saber do quanto é difícil quando alguém perde o animal de estimação.