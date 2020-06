Governador anuncia aumento de UTI em Votuporanga

O Prefeito João Dado recebeu hoje (4) a confirmação do Governador João Doria sobre a ampliação dos leitos de UTI para os hospitais de Votuporanga.

Na manhã desta quinta-feira, o Prefeito havia recebido a confirmação do Deputado Estadual e Líder do Governo de São Paulo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari.

O anúncio oficial foi feito pelo Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Vinholi, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes desta quinta-feira.

Na terça-feira, o Prefeito João Dado havia se reunido com os 16 prefeitos da região para assinarem, juntos, ofícios que foram encaminhados ao Governo do Estado solicitando com urgência essa ampliação de leitos hospitalares.

Votuporanga tudo