GOVERNADOR POSSIVELMENTE IRÁ PRORROGAR QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO

Uma possível flexibilização de algumas atividades estaria sendo estudada

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve anunciar nesta segunda-feira, 6, a prorrogação do o decreto que determina a quarentena em São Paulo por mais 15 dias, estendendo até 23 de abril. A informação teria vazado do comitê de crise do governo.

A indecisão se o comércio ainda se manterá fechado está causando revolta aos donos de atividades que não foram classificadas como essenciais. Se em apenas uma semana de isolamento comerciantes já saíram as ruas protestando, imagine se realmente o prazo se estenda.

A prorrogação deve acontecer mediante a projeção de aumento no número de casos confirmados e mortes acusadas pelo novo coronavírus nas próximas duas semanas, e será anunciada após reunião do secretariado marcada para a manhã desta segunda-feira.

O governo também estaria estudando uma possível flexibilização, ampliando o funcionamento de algumas atividades que não impliquem em aglomerações.