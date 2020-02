Governo estuda pedágio na SP-320

Desde novembro de 2013 quando a duplicação da rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, foi entregue pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB), as especulações sobre pedágio para o trecho fazem parte das rodas políticas e preocupam os usuários da via.

O assunto voltou a ser especulado com a vitória do atual governador João Doria (PSDB) nas eleições de 2018, já que em sua plataforma de campanha o assunto privatizações sempre teve destaque.

Na última semana, o secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, em entrevista para uma rádio da região, adiantou que o Governo está estudando a possibilidade. “Ainda não temos uma definição, ainda não temos um modelo, mas estamos estudando, havendo uma conclusão ela passa por um conjunto de audiências públicas”.

Ainda de acordo com o secretário, uma série de aspectos são considerados para a implantação da cobrança de pedágio em uma rodovia. “O estudo avalia o tipo de rodovia, frequência, volume de veículos, a importância dela no pacote de privatização”, explicou João.

A SP-320 liga as cidades de Rubinéia e Mirassol, sendo a principal via utilizada por cidades da região como Fernandópolis, Jales e Votuporanga para chegar até São José do Rio Preto, principal cidade da região.

Outra rodovia da região que passa por estudos do Governo para a implantação de pedágio é a Feliciano Sales Cunha (SP-310), que liga Mirassol a Ilha Solteira.

