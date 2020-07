“Gratidão, gratidão, gratidão”, diz fernandopolense ao encontrar doador de medula compatível

Não é de agora o início da luta da fernandopolense Lilian Alves de Lima, de 33 anos, para encontrar um doador de medula óssea compatível com a dela para que seja realizado um transplante e assim, obter a tão esperada cirurgia e cura merecida. Com o pensamento sempre positivo e uma fé inabalável, Lilian segurou na mão de Deus e de seus familiares para caminhar durante essa jornada que teve início há meses. Uma árdua caminhada que está prestes a acabar.

Acabar um ciclo para dar início a um novo, com a mesma fé em Deus, com as mesmas pessoas amadas ao seu lado, porém, dessa vez, sem a enfermidade e a angústia provocada pela longa espera por um doador compatível. Ele chegou assim como o tão sonhado e desejado dia em que seria realizado o procedimento cirúrgico. Para Lilian, é a resposta de Deus chegando no tempo em que Ele determinou.

“Quero muito compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu confiei porque Ele pode infinitamente fazer mais do que pensamos, daquilo que programamos. Ele vem e faz melhor”, disse Lilian depois que chegou ao hospital.

O caso de Lilian Alves ganhou as redes sociais na primeira semana do mês de março deste ano por meio da iniciativa de Claudio Azevedo, do Projeto Seja um Herói, que há sete anos vem trabalhando pela conscientização para que cada vez mais pessoas se candidatem a doadores de medula para salvar vidas. A importância do papel do doador nesse processo é vital porque sem ele, não há como chegar a procedimento algum, conforme dizem os doadores e os pacientes que necessitam com urgência de um transplante, independentemente de ser de medula, sangue ou órgão. Para Lilian, essa gratidão vai muito além. Para ela, salvar a vida do paciente resulta em salvar a vida de toda uma família.

“Gratidão ao meu doador que salvou a minha vida, que vai salvar a da minha filha e a da minha família e de todos aqueles que me amam. Sou muito grata a tudo que a minha família tem feito”, destacou.

Na verdade, gratidão é o que faz pulsar as batidas do agora mais esperançoso ainda, coração da dessa mulher forte, mãe, esposa, filha amada, uma amiga querida e sempre lembrada por todos.

“É com imensa alegria e muita gratidão a Deus que venho comunicar a todos os meus familiares, amigos que encontramos um doador compatível no REDOME. Sou extremamente grata por cada um que tem orado por mim e quem tem vivido este momento comigo”, agradeceu Lilian.

Com tantas qualidades assim, Lilian Alves de Lima, pode contar com todos, sim. Porque, afinal de contas, Deus não permitiria ficar sem amigos e sem família uma mulher com tamanha fé mesmo em tempos de grande tribulação.

“A minha mãe está aqui no hospital comigo, a minha irmã, meu marido e meu pai estão cuidando de minha filha. Por isso que sou extremamente grata porque estão sempre cuidando de tudo e aos meus amigos que tem orado, amigos que eu fiz nessa jornada, os que eu já tinha e a todos que estão torcendo por mim”, revelou.

A alegria é visível e também compartilhada com os amigos por meio das redes sociais. As expressões curtas e precisas mostram o tamanho de sua felicidade.

“Compartilho com vocês que fui informada hoje que minha Medula já está aqui em Rio Preto. E ela é 100% compatível. Igualzinha à minha. A médica disse que “ela é 10/10”. É Deus! Não tem outra explicação. Gratidão, gratidão, gratidão. Já estou aqui internada, realizei exame do Covid-19 e estou em isolamento em um quarto provisório. Assim que sair o resultado, vamos para o quarto onde será o tratamento. Estamos realizando alguns exames, amanhã (quinta-feira, 30) é a passagem do cateter. Orem por mim”, postou Lilian em sua rede social.

A luta contra a doença, as incertezas sobre de como estaria nos dias ou meses seguintes, a espera pelo doador compatível. Nada disso abalou a fé de Lilian. Ao contrário, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo só a deixaram mais forte. E segunda ela própria, o segredo é a fé.

“Eu creio muito em Deus e que todo esse processo vai passar rápido e que em nome de Jesus, muito em breve vou estar curada”, expressou.

Sobre o futuro, ela não tem dúvida de que o seu momento, o melhor, a sua cura já chegou. E mais uma vez, o dedo de Deus estava apontando em sua direção.

“Sinto como se Deus tivesse me feito ganhar na loteria da vida quando penso em estatística, mas quando olho para o pai vejo que todas as coisas são possíveis para aquele crê. E Ele tem me permitido viver do sobrenatural. Eu serei eternamente grata a Deus por isso”, concluiu.

cidadão.net