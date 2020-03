Grave Acidente tira vida de radialista da MegaFM de Santa Fé do Sul

Alef Willian de 25 anos de idade faleceu em acidente na rodovia que liga Santa Rita dOeste a Santa Albertina.

O rapaz pilotava uma moto quando se envolveu em acidente com ônibus de estudante da cidade de Santa Albertina.

Alef Willian se mudou para Santa Fé do Sul em junho de 2019, onde passou a integrar em seguida ao Grupo Moraes de Comunicação – Rádio Mega FM, onde apresentava um programa no período da tarde.

Segundo o colega de trabalho, Renan Caceres, ele se casou recentemente e se mudou para Santa Rita d’Oeste.

Alef era da cidade de Florestopolis no Paraná.

Não há informações sobre o velório.