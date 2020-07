Grávida Choca Ao Fazer Ensaio Com 10 Mil Abelhas Na Barriga

Portal do Holanda

A apicultura Bethany Karulak-Baker, 38, chocou a internet ao fazer um ensaio fotográfico inusitado. Grávida, ela posou com cerca de 10 mil abelhas na barriga. O caso ocorreu nos Estados Unidos.

Ela e o marido administram uma empresa que produz mel. O casal escolheu uma espécie mais dócil e fácil de manusear para que o resultado fosse perfeito e seguro.

Bethany rebateu as críticas: “Obrigado a todos por me contactarem por email, telefone, texto e DM para me avisar que as pessoas não aprovam a minha foto. Mas, como todos sabem, não me interessa como sou percebido pelo exército ilimitado de guerreiros de poltronas desprezando e criticando cada coisinha que eles conseguem pôr os seus olhos críticos. Já fui picaao mil vezes e lidei muito na minha vida… essas coisas sem sentido são como moscas beijos pra mim”, escreveu ela no Facebook.