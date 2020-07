Grávida de MT encomenda hambúrguer de estabelecimento em GO, a 400 km de distância, e desejo é atendido

Uma moradora de Barra do Garças, a 500 km de Cuiabá, que está grávida, recebeu a entrega de um hambúrguer de um restaurante que fica em Goiânia, a 400 km de distância, depois de informar que estava com desejo de comer o lanche.

Bianca Piccinini Pereira está grávida de 32 semanas e sentiu desejo de comer um hambúrguer do estabelecimento que já conhecia.

Bianca conta que já morou em Goiânia há alguns anos e que era cliente do estabelecimento. Ela e o marido se mudaram para Barra do Garças, mas sempre que iam a Goiânia visitavam o estabelecimento. Ela segue a hamburgueria em uma rede social e viu uma foto que a deixou com desejo.

“Eu sigo eles no Instagram e eles postaram uma foto que me deu água na boca, fiquei morrendo de desejo de comer um hambúrguer deles”, afirma.

Bianca marcou uma amiga na publicação pedindo pra ela enviar um sanduíche pelos correios de brincadeira. A amiga entrou em contato com o dono da hamburgueria e ele adorou a história. A intenção dela era pedir para mandar pelo ônibus para Bianca.

Hambúrguer chegou até a casa dela — Foto: Divulgação

No outro dia cedo chegou uma equipe com quatro pessoas na porta da casa dela com os kits para fazer o hambúrguer em casa. A equipe saiu de madrugada e levaram pessoalmente a encomenda.

“Na verdade, nem a minha amiga sabia. Ela entrou em contato, falou com eles e no outro dia cedo eles mandaram foto da cidade e perguntaram qual o meu endereço”, afirma.

Bianca fez uma publicação em uma rede social relatando o fato e agradecendo o estabelecimento.

“Ontem passei o dia pensando em como existem anjos em nossas vidas. Como ainda existem pessoas incríveis nesse mundo. Não é apenas um sanduíche ou um desejo de grávida, é todo o contexto. É o esforço e dedicação que todos vocês tiveram em realizar esse pedido. É o carinho e cuidado que todo mundo teve por mim e que é tão raro de se ver hoje em dia. Eu nunca vou conseguir agradecer por isso”, afirma.