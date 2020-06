Grupo de 16 amigos pega coronavírus após festejar fim do ‘lockdown’ em bar

Erika Crisp, de 40 anos, e 15 amigos foram infectados pelo novo coronavírus após irem a um pub irlandês em Jacksonville, na Flórida, nos EUA, para comemorar o fim do “lockdown”. Segundo Erika, ninguém estava usando máscara e o grupo não respeitou o distanciamento social.

Em entrevista News4Jax, a funcionária de uma empresa de plano de saúde afirma que ela e os amigos se sentiram seguros para sair às ruas. “Fomos descuidados(…) O estado reabriu os bares e disse a todos que estava tudo bem. A gente se aproveitou disso. Mas reabriram cedo demais”, comentou Erika.

A americana ficou acamada durante oito dias com os sintomas da Covid-19. Ela e seus amigos agora esperam que a história deles sirva de exemplo, para que outros não comentam o mesmo erro.

De acordo com a direção do bar, o estabelecimento fechou as portas para fazer uma desinfecção e exames nos funcionários.