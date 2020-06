Grupo evangélico peruano injeta medicamento veterinário em pessoas para o coronavírus

Na região de Loreto, a maior da Amazônia peruana, o governador e um grupo evangélico promoveram a aplicação da ivermectina veterinária em cerca de 5.000 pessoas. Nesta área isolada do Peru, onde vivem quase um milhão de pessoas, das quais 300.000 indígenas, o medo da Covid-19 e a falta de assistência do Estado levaram muita gente a aceitar a injeção do antiparasitário, que foi apresentado como um paliativo para a doença. “Desde maio, o governador do departamento de Loreto e uma aliança evangélica convocaram as pessoas, usando as emissoras de rádio, para aplicar a ivermectina veterinária como se fosse uma vacina contra a doença. Em Nauta, pelo menos 5.000 pessoas a receberam”, diz Leonardo Tello, diretor da Rádio Ucamara, a principal emissora da cidade, localizada a duas horas da capital da região, Iquitos, e ponto de entrada para as comunidades indígenas do rio Marañon.

Tello conta que muitas pessoas sentiram o coração bater mais rápido após a injeção. “O efeito colateral tem sido horroroso”, relata. Segundo ele, alguns pastores evangélicos de Loreto vincularam o novo coronavírus ao demônio e ao fim do mundo, oferecendo essas injeções “como salvação”.

Na comunidade de Cuninico, onde grande parte da população tinha sintomas da covid-19, o técnico do módulo de saúde – um ambiente pré-fabricado para a atenção de pacientes pelo Ministério da Saúde – disse aos voluntários das chamadas Missões Evangélicas da Amazônia que já não precisava da “vacina” porque a maioria das pessoas estava se cuidando com a medicina tradicional, usando plantas. Mas os enviados pelo grupo evangélico decidiram administrar a ivermectina veterinária. “A explicação dos voluntários foi clara e direta de que [o antiparasitário] está aprovado por lei e que é um tratamento animal que dá resultados positivos como vacina”, disse o apu (chefe indígena) de Cuninico, Wadson Trujillo Acosta. “Disseram que o estão administrando em âmbito nacional e também em Nauta, e alertaram sobre efeitos colaterais, como a diarreia. Algumas pessoas de fato tiveram essa reação”, descreveu.

Em Cuninico, 60% dos maiores de 18 anos receberam o medicamento. “Cerca de 160 pessoas”, detalha Trujillo. Em 2014, essa comunidade do povo indígena kukuma foi gravemente afetada por vazamento de petróleo do oleoduto Norperuano. A contaminação da água dos rios e canais impediu a pesca para consumo familiar e a venda do excedente. Ao não contar com água potável, os habitantes só podiam usar água da chuva. Após anos de litígio com o Estado, há alguns meses eles têm acesso a um módulo de saúde onde atendem seis profissionais; um ano atrás, havia apenas um técnico de saúde a cargo.