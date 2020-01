GRUPO MUFFATO ANUNCIA 210 VAGAS DE EMPREGO EM VOTUPORANGA

OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO DEVEM COMPARECER AO CENTRO DO EMPREENDEDOR (RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4497), MUNIDOS DE CARTEIRA PROFISSIONAL, NESTA QUINTA-FEIRA (16), DAS 8H ÀS 15H, PARA RETIRADA DA SENHA E AGENDAMENTO DE ENTREVISTA.

Quem está em busca de uma nova oportunidade profissional, não pode perder o mutirão de emprego que o Grupo Muffato – quinta maior rede de supermercados do país –, fará nesta quinta-feira (16), em Votuporanga. São 210 vagas de emprego para cargos de liderança, como encarregados e líderes de setor, operador de caixa, orientador de caixa, repositor, agente de prevenção, açougueiro, padeiro, confeiteiro, comprador, faturista, operador de empilhadeira, atendente, recepcionista, auxiliar de estacionamento, auxiliar de limpeza e balconista.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao Centro do Empreendedor (Rua Barão do Rio Branco, 4497), munidos de carteira profissional, nesta quinta-feira (16), das 8h às 15h, para retirada da senha e agendamento de entrevista. “As primeiras 100 pessoas serão entrevistadas no mesmo dia. As demais receberão senha já com a data e o horário para passarem pela entrevista de emprego com nossa equipe entre os dias 17 a 24 de janeiro”, explica a supervisora de Recursos Humanos do Grupo, Aparecida Corck.

Segundo a supervisora de RH, a maioria das funções não exige experiência, pois os contratados passarão por treinamento na Uniffato – Universidade Corporativa do Grupo Muffato. “É desejável que os candidatos tenham pelo menos o ensino médio e idade mínima de 18 anos. Já para a função de operador de empilhadeira é necessário o curso de habilitação para operar a máquina”, alerta.

A empresa oferece oportunidade para todos, do primeiro emprego ao colaborador experiente, inclusive da terceira idade. A prioridade de contratação é para pessoas que residam em bairros próximos à localização do empreendimento, que fica na Rua das Américas, 3456, Vila Lupo.

O prefeito de Votuporanga, João Dado, diz que está grato pela vinda do Super Muffato à cidade. “É uma rede importante que está em um grande progresso e desenvolvimento econômico em nossa região e que, com certeza, fará a diferença no comércio supermercadista aqui de Votuporanga, inclusive com a geração de mais de 200 postos de trabalho”, declara Dado.

Novo supermercado

O Super Muffato de Votuporanga vai gerar 300 empregos na cidade, entre diretos e indiretos, e será inaugurado ainda nesse primeiro trimestre. É uma loja com design moderno, ambiente confortável, variedade, qualidade e preços justos que já são marcas registradas da rede.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é a quinta maior rede de supermercados do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), e a única 100% nacional a figurar no Top 5 das gigantes do setor. Com 61 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), o Grupo tem 15 mil colaboradores diretos, além de gerar 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 22 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

Serviço: Processo Seletivo Super Muffato de Votuporanga

Data: 16 de janeiro

Horário: das 8h às 15h

Local: Centro do Empreendedor |Rua Barão do Rio Branco, 4497 | bairro Recanto dos Esportes | Votuporanga | SP

