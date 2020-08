HB recebe medicamentos para garantir mais 10 dias de intubação

DL News

O Hospital de Base de Rio Preto recebeu, nesta sexta (8) remessa de 10.400 ampolas de relaxantes, suficientes para 10 dias de uso. Os medicamentos foram enviados pela Secretaria do Estado da Saúde e incluem Atracúrio 25mg/2,5ml, Cisatracúrio 10mg/5ml e Rocurônio 10mg/5ml. Por meio de nota, a diretoria do HB disse que ainda aguarda o recebimento das outras medicações nesta próxima semana, entre eles Citrato de Fentalina (0,05mg/ml), também utilizado nas intubações. Os remédios são essenciais para abastecer as UTIs que tratam dos pacientes com Covid-19.

A situação era crítica tanto no HB quanto na Santa Casa. Na quarta-feira (5), o Hospital de Base informou que tinha estoque suficiente para, no máximo, quatro dias – ou seja, até domingo (9). Na Santa Casa do município, havia medicamentos para sete dias.

A Secretaria de Estado da Saúde disse, na sexta (7), que faria a distribuição de 32 mil unidades farmacoterápicas ao HB, e às Santas Casas de Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga, Novo Horizonte, Santa Fé do Sul, Jales, Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos de Catanduva.