Henrique, da dupla Netto & Henrique se envolve em acidente

Um grave acidente de trânsito foi registrado pela GCM, PM, Corpo de Bombeiros e SAMU de Santa Fé do Sul por volta das 3h20 deste sábado, dia 08, na principal avenida da cidade.

Segundo informações dois veículos ficaram completamente destruídos, inclusive o FORD Fiesta que colidiu fortemente na traseira da Camionete modelo D-10, que estava parada no semáforo da Avenida Navarro de Andrade com a Rua das Margaridas. Com o impacto os veículos pegaram fogo.

De acordo com informações colhidas por nossa equipe de jornalismo, o condutor da caminhonete conseguiu sair do veículo, já o condutor do Fiesta, da cidade de Santa Salete,

Wesley Pereira da Silva, de 22 anos, cantor, (Henrique da dupla sertaneja de Fernandópolis, Netto e Henrique) foi retirado desacordado do veículo por policiais.

O jovem teria dado entrada na UPA do município as 3h50 com trauma de face, múltiplas escoriações em seguida transferido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Por volta das 9h da manhã de hoje, o jovem foi transferido para São José do Rio Preto. Exames de imagens apresentaram sinais de edema no crânio.

Ainda não se sabe os motivos do acidente, agora cabe a polícia Civil investigar o ocorrido.

Dinâmica FM