“Henrique passa bem, continuará em observação”, diz comunicado oficial

Um comunicado oficial sobre o estado de saúde do cantor Henrique, da dupla Neto e Henrique, foi emitido no começo da noite deste sábado, 8. Na nota divulgada nas redes sociais oficiais da dupla, a Workshow, responsável pela vida artística dos cantores, informou que “Henrique se envolveu em um grave acidente de trânsito na última madrugada, na cidade de Santa Fé do Sul/SP”. A nota ainda diz que “apesar da gravidade da colisão, Henrique passa bem e continuará em observação”.



O comunicado ainda tranquilizou “parentes, amigos, fãs, colegas profissionais e todos aqueles que enviaram mensagens em busca de esclarecimentos”. “Agradecemos as mensagens de otimismo e desejamos uma pronta recuperação”, concluiu a nota.





O acidente

O grave acidente de trânsito foi registrado pela GCM, PM, Corpo de Bombeiros e SAMU de Santa Fé do Sul por volta das 3h20m deste sábado (8) na principal avenida da cidade. Um homem ficou ferido após o veículo que dirigia pegar fogo.

Ainda não se sabe os motivos que o condutor/vitima, de um FORD Fiesta que transitava no sentido centro/rodovia SP 320, colidiu fortemente na traseira da uma Camionete, aparentemente modelo D-10, que estava parada no semáforo da Avenida “Navarro de Andrade com a Rua das Margaridas. No momento da colisão traseira, o condutor da Camionete conseguiu descer rapidamente do veículo.

Logo em seguida, no momento exato do acidente, uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda pelas imediações, e os PMs conseguiram retirar o condutor de dentro do Fiesta que estava dentro do veículo em chamas, porém estava desmaiado.

A Guarda Municipal chegou no local para ajudar no socorro às vítimas e preservar o local até a chegada do Corpo de Bombeiros. O condutor do Fiesta foi conduzido pelo SAMU até a UPA e em seguida transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul.

O Corpo de Bombeiros esteve no local contendo as chamas que destruiu o Fiesta e impediu que as chamas se alastrassem para a Camionete. A vítima já havia sido socorrida pela equipe de salvamento do SAMU.

Carreira promissora

Com diversas canções de sucesso e vários shows pelo país, a dupla alcançou mais um grande feito. A música “Forçar a Barra”, lançada nacionalmente no dia 23 de janeiro, já figura entre as 10 mais tocadas nas rádios do Brasil. A postagem no youtube já tem 2.513.600 visualizações.