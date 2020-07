História de amor: mulher vira ‘enfermeira’ para cuidar sozinha de marido acamado após acidente

A vida do casal Caroline e Wesley Duarte mudou radicalmente após um grave acidente de carro em Fortaleza (CE), no dia 1º de março de 2019.

Criamos uma vaquinha na VOAA para ajudar Carol, que cuida sozinha de Wesley, nessa linda missão. Clique aqui e contribua.

Wesley trabalhava como garçom e na saída do trabalho, a caminho de casa, dormiu no volante: o carro bateu com o poste!

“A perícia foi até o local e constatou que ele não tinha bebido e que realmente perdeu o controle da direção”, explicou Carol.

Marido teve traumatismo cranioencefálico

Wesley ficou longos 3 meses em coma. As despesas do seu tratamento são extremamente altas.

“Hoje ele não escuta, não fala e não anda e se alimenta por sonda”, afirmou a esposa.

Carol ainda sustenta sozinha as duas filhas pequenas do casal, de 6 e 4 anos.

Filhas ajudam Carol a cuidar do pai. Foto: Arquivo pessoal

Vaquinha para Carol que cuida sozinha do marido acamado. Clique aqui e contribua.

Os médicos não acreditavam que Wesley sobreviveria

Durante meses os meses em que o marido ficou internado, Carol foi aprendendo com as enfermeiras como trocar curativos e medicar Wesley.

Carol cuida do marido em casa desde junho do ano passado.

“Graças a Deus, após vir pra casa, ele ganhou peso, a pele começou clarear, pois estava escura de tanto antibiótico. Ele totalmente acamado, mais tenho muita fé que Deus irá curá-lo.”

Vaquinha arrecada mais de R$40 mil

A boa notícia é que a vaquinha na VOAA do casal bateu a meta e arrecadou mais de R$40 mil.

Com esse valor, Carol conseguirá pagar para o marido sessões de fisioterapia, fono e alimentação!

Foto: Reprodução Voaa

Com vaquinha esposa não fará mais as fisioterapias sozinha em casa

Carol contou que além dos custos com os cuidados do marido, ainda tem os custos de casa como aluguel, água e luz e as crianças.

“Quero muito investir das fisioterapias para ele se recuperar.”

Foto: Arquivo pessoal

Família sonha voltar para o interior para Wesley viver melhor

Além do tratamento do marido, Carol tem planos de mudar para o interior do Ceará, para ficarem mais perto de suas famílias e viverem melhor.

“Cuido sozinha dele e das minhas filhas e se tornou país difícil agora do já estava. A mãe dele às vezes vem para passar o mês aqui, mas ela também tem a vida dela. Preciso cuidar também de minhas filhas e com o suporte da família será melhor.”

Portanto, todo valor a mais da vaquinha será para eles conseguirem mudar de cidade e de vida!

“Me dói ver os vídeos dele antes do acidente”, diz Carol emocionada.