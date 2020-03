HOMEM ABANDONA BOLSA COM ARMAS E MUNIÇÕES NESTA TARDE EM FERNANDÓPOLIS

Em patrulhamento pelo bairro Terra nostra no final da rua Francisco alvizi a PM avistou um indivíduo em atitude suspeita de baixo de uma árvore que ao ver a viatura da Polícia Militar empreendeu fuga pelo matagal existente no local abandonando uma bolsa necessaire

pequena de cor preta.

Ao averiguar do que se tratava a PM encontrou duas armas de fogo sendo um revólver calibre 22 uma pistola 6,35 e 30 munições , diante dos fatos foi feito buscas pela região com apoio do helicóptero águia pela vasta vegetação.

Infelizmente o indivíduo não foi localizado até o momento, as armas foram apresentadas na Delegacia de Fernandópolis.

Fonte: TVC Interior