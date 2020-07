HOMEM AGRIDE IDOSO E TENTA GOLPEAR POLICIAIS COM ENXADA

Um homem de 34 anos agrediu um idoso, de 76, resistiu à abordagem e tentou agredir policiais com uma enxada nesta quinta-feira (23) no Jardim Maria Lúcia.

Os policiais foram até o local e foram informados que o homem teria discutido e agredido a vítima com um pedaço de pau, atingindo o rosto do idoso. Enquanto apuravam o ocorrido, o autor foi embora do local.

Após todos os registros, a polícia foi até a casa do homem e ele saiu de dentro do imóvel com uma enxada, partindo para cima dos policiais e tentando atingi-los com os golpes. Foram feitos três disparos de bala de borracha para tentar contê-lo.

Os dois primeiros disparos fizeram com que ele caísse, mas não soltou a enxada e continuou em direção a eles. O terceiro não acertou o autor. Já com o apoio de outras equipes no local ele foi imobilizado.

Devido ao descontrole emocional do autor, ele foi levado para o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. A enxada foi apreendida e nenhuma policial sofreu lesões.