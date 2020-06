Homem armado com faca invade TV Globo e exige falar com Renata Vasconcellos

Um homem invadiu a sede do Jornalismo da TV Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (10) armado com uma faca e fez uma repórter refém no local.

O momento de pânico assustou as pessoas que trabalhavam no local que costuma ser tranquilo. Segundo relatos de funcionários, o homem invadiu o local armado com uma faca e segurando uma bíblia e exigia falar com a apresentadora do Jonal Nacional, Renata Vasconcellos.

Ali Kamel, Diretor Geral de Jornalismo da Rede Globo, chegou a negociar com o criminoso, mas o homem foi imobilizado e neutralizado.

O homem, ainda não identificado, pulou as catracas de acesso da TV Globo e fez a repórter Marina Araújo, que estava próximo ao local, de refém. Ele gritava que exigia ver Renata Vasconcellos, mas foi imobilizado e preso por PMs que foram chamados à sede da emissora carioca.